El Día Mundial del Alzhéimer, una historia que recuerda a muchas otras

El Día Mundial del Alzhéimer, que instituyeron en 1994 la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Alzheimer's Disease International (ADI), se celebra el 21 de septiembre en todo el mundo. Refleja el crecimiento de un movimiento internacional que quiere crear una conciencia pública sobre los enormes problemas que provoca esta enfermedad. Y cada año reúne en todo el mundo a enfermos, familiares y asociaciones del Alzhéimer.

En este Día Mundial del Alzhéimer queremos recordar la historia de Virginia, una historia que se publicó hace unos años pero que sigue siendo actual.

"Virginia vivía sola, tenía dos habitaciones alquiladas. Al entrar en casa te recibía la penumbra de una tenue bombilla y un olor a cerrado, a leche caliente, a polvo.

Ya hacía tiempo que mantener la casa en orden, o incluso arreglarse ella misma, era un problema para Virgina: a veces se ponía una falda sucia sin darse cuenta, le costaba poner las llaves de casa en el ojo de la cerradura o saber dónde tenía las cosas. Cada vez se sentía más débil y sola. ¿Hasta cuándo se las arreglaría sola? Para tranquilizarse negaba la realidad: la cazuela que no encontraba se la habían robado los vecinos, el frigorífico estropeado no hacía falta cambiarlo, y todas aquellas medicinas, ¿para qué servían? Ella no estaba enferma, siempre había sido una mujer fuerte, sana. En casa tenía de todo, y si faltaba algo era culpa de los vecinos, que se la tenían jugada, porque es fácil aprovecharse de una mujer sola. Pero a todo el mundo le decía que ella no estaba sola" (sigue leyendo - IT)