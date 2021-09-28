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Oración con la Madre del Señor, en directo a las 20:00h

28 Septiembre 2021 - ROMA, ITALIA

Oración en vivo

Recuerdo de san Wenceslao (†929), venerado como mártir en Bohemia. Recuerdo de William Quijano, joven salvadoreño de la Comunidad de Sant'Egidio asesinado en 2009 por las maras.

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