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Oración presidida por Su Beatitud Raphaël Bedros XXI Minassian Patriarca armenio católico. En directo a las 20:00h

28 Septiembre 2021 - ROMA, ITALIA

Oración en vivo

Recuerdo de William Quijano, joven salvadoreño de la Comunidad de Sant'Egidio asesinado en 2009 por las maras.

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