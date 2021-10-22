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Oración de la Santa Cruz en directo a las 20h

22 Octubre 2021 - ROMA, ITALIA

Oración en vivo

Recuerdo de san Juan Pablo II, que murió en 2005. Recuerdo de María Salomé, madre de Santiago y de Juan, que siguió al Señor hasta los pies de la cruz y lo colocó en el sepulcro.

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