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Liturgia eucarística para la Fiesta de Todos los Santos en directo a las 20h

1 Noviembre 2021 - ROMA, ITALIA

LiturgiaOración en vivo

Recuerdo de todos los santos, cuyos nombres están escritos en el cielo. En comunión con ellos nos dirigimos al Señor reconociendo que somos hijos suyos.

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