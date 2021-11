news

Ya en las librerias "Nascere non basta": niños invisibles, trata de menores y estado civil en África. La experiencia del programa BRAVO!

Hay ya más de cinco millones de niños en el mundo que, hasta la fecha, han obtenido la inscripción en el estado civil gracias al compromiso de la Comunidad de Sant'Egidio: alumnos que no pudieron terminar la escuela, niños de la calle, menores de edad en prisión, ex niños soldados, menores con SIDA, niños de pueblos, sin familia, desnutridos... Viven en los tugurios de las grandes ciudades, en campos de refugiados, afectados por emergencias humanitarias, en vastas zonas rurales y en muchas otras situaciones de pobreza. Este compromiso tiene raíces lejanas: la atención a quienes de diferentes formas son descartados y muchas veces "invisibles" caracteriza a Sant'Egidio desde sus inicios. Nació de una profunda convicción: todos los niños y niñas deben tener un nombre y una identidad. No se puede aceptar que los derechos fundamentales se privatizen, que se crezca como ciudadanos de segunda clase en el propio país o que se acabe siendo presa, como menor, de los nuevos traficantes de esclavos. Este libro tiene como objetivo contar historias, buenas prácticas, dificultades y éxitos de la batalla emprendida por Sant'Egidio en muchas partes del mundo para dar una identidad legal a millones de niños y niñas y liberarlos de la trata u otras formas de explotación, porque lamentablemente todavía, nacer no es suficiente para poder existir.

APPROFONDIMENTI

BRAVO! (Birth Registration for All Versus Oblivion)