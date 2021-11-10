news

Encuentro de las religiones en Duala para una "Tierra futura". Camerún sigue el espíritu de Asís a través del diálogo para crear un mundo más fraterno durante la pandemia

10 Noviembre 2021 - DOUALA, CAMERÚN

#FraternityForFuture
Oración por la PazDiálogo interreligioso

Compartir En