Un hilo de vida para los condenados a muerte. 3 noticias para leer

Un hilo de vida para los condenados a muerte: la esperanza que nace de una movilización internacional de personas que escriben cartas a los detenidos; de Ciudades por la Vida que encienden sus monumentos el 30 de noviembre; de miles de suscriptores de peticiones online que piden una justicia que nunca acabe con la vida. En este email compartimos contigo las novedades y últimas noticias de este camino, mientras nos acercamos al 30 de noviembre, Día mundial contra la pena de muerte y día de las Ciudades por la Vida.

En la pantalla, pero conectados de verdad



El 30 de noviembre a las 17:30 h el encuentro global " No Justice without Life " hará que se enciendan muchas pantallas, luces que iluminarán las casas de miles de personas que ya se han inscrito para seguir el webinario con activistas, expertos y ex condenados a muerte, a los que se sumarán dos ilustres invitados: el ex ministro de Justicia de Burkina Faso, Bessolé René Bagoro, y Tawakkol Karman, activista yemení, Nobel de la Paz 2011.

Conéctate tú también y compártelo en tus redes sociales con los hashtags #stand4humanity y #nodeathpenaldy.







Una amistad por carta que dura desde hace 12 años



Hoy sale el libro "La segunda carta", de Laura Bellotti, con prólogo de Mario Marazziti. Explica una correspondencia que ha durado doce años entre James Aren Ducket, un agente de policía que lleva más de 30 años esperando la ejecución de una condena a muerte en la cárcel estatal de Florida, y una mujer italiana, que tiene el don de la escritura, Laura Bellotti. Son páginas de sabiduría, en las que la fuerza de la amistad ayuda a James, que se declara inocente, a mantener su humanidad en el corredor de la muerte, donde todo parece haber perdido su sentido.