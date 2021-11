news

Pena de muerte, Sant'Egidio: "Ampliar el apoyo a la resolución de la ONU por la moratoria"

El 30 de noviembre, día mundial de "Ciudades por la Vida", se celebrarán un webinario y varios actos

«La pena de muerte es una pandemia milenaria que se está acabando», ha dicho Mario Marazziti, coordinador de la campaña internacional y cofundador de la Coalición Mundial contra la pena de muerte, esta mañana en una conferencia de prensa. «En 1977 solo había 16 países abolicionistas, mientras que el año pasado la utilizaron 18 países. Un giro radical, como demuestra el rechazo cada vez mayor a este castigo inhumano e inútil: 133 países han abolido la pena de muerte o aplican una moratoria y no la utilizan desde hace al menos 10 años", ha explicado Marazziti.



"También en Estados Unidos, los estados con pena capital son solo uno más que los estados que no la utilizan y el año pasado se registró el menor número de ejecuciones de los últimos años. Es una tendencia muy positiva ensombrecida en los últimos seis meses de la anterior administración por 13 ejecuciones federales, un récord negativo en dos siglos de historia americana", ha añadido Marazziti. "Estamos convencidos de que Biden, que anunció un parón de las ejecuciones en el corredor de la muerte federal, sabrá pasar página. La esperanza es que EEUU pueda abstenerse o incluso votar a favor de la moratoria en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas".



Durante la conferencia de prensa se ha ilustrado la gran movilización que el próximo 30 de noviembre, empezando desde el Coliseo de Roma, unirá a 2446 ciudades de 70 países de todos los continentes, en ocasión del día mundial de las "Ciudades por la Vida", impulsado por Sant’Egidio en recuerdo del día en el que, por primera vez en la historia, un Estado (el Gran Ducado de Toscana) abolía la pena de muerte.



También el 30 de noviembre, a las 17.30h, se celebrará el webinario "No Justice Without Life - Por un mundo sin pena de muerte", con la participación del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, Tawakull Karman, premio Nobel de la paz 2011, y otros activistas que trabajan contra la pena de muerte, empezando por la estadounidense Helen Prejean.



Más información en el enlace https://www.santegidio.org/downloads/Conferenza-Stampa-Citta-per-la-Vita-2021.pdf