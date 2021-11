news

30 de noviembre, Jornada de las Ciudades por la Vida. A las 17:30 empezará el webinario internacional «No Justice Without Life» (No hay justicia sin vida)

El 30 de noviembre, Jornada mundial de las Ciudades por la Vida, Sant’Egidio promueve el webinario "No Justice Without Life. Por un mundo sin pena de muerte", que empezará a las 17.30h. El webinario finalizará alrededor de las 19.00h con un flash mob de Jóvenes por la Paz, en el que participarán estudiantes de institutos y universidades de Roma, y la iluminación extraordinaria del Coliseo, símbolo de la campaña mundial contra la pena de muerte. Al mismo tiempo, se llevarán a cabo manifestaciones y eventos en numerosas ciudades de 70 países de todo el mundo, para lanzar un fuerte mensaje en defensa de la vida y los derechos humanos.



Se aconseja inscribirse antes para recibir el enlace de conexión.



No Justice without Life

Por un mundo sin pena de muerte

Martes 30 de noviembre de 2021, a las 17.30h

Webinario retransmitido por Zoom

INSCRÍBETE EN ZOOM



https://us06web.zoom.us/webinar/register/9016369719703/WN_f7OH9cblTlKkqLqJgckeOQ



Cuando te hayas inscrito recibirás un mensaje de email de confirmación con los datos y el enlace para participar en el webinario

Intervienen



David Sassoli

Presidente del Parlamento europeo



Bessolé René Bagoro

Ex ministro de Justicia, Burkina Faso



Antoinette Chahine

Activista, ex condenada a muerte, Líbano



Tawakkol Karman

Premio Nobel de la Paz



Mario Marazziti

Coordinador de la Campaña por la Moratoria Universal, Comunidad de Sant’Egidio



David Mathis

Ex condenado a muerte, EEUU



Suzana Norlihan Ujen

Activista y abogada, Malasia



Helen Prejean

Activista, autora de "Pena de muerte", EEUU



Vitus Rubianto Solichin

Obispo de Padang, Indonesia





En Zoom se puede escuchar traducción simultánea en español, italiano o inglés