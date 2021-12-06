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Oración por los enfermos. Meditación de Andrea Riccardi sobre los Hechos de los Apóstoles (Hch 5,12-18) - VÍDEO

6 Diciembre 2021 - ROMA, ITALIA

EnfermosOración en vivo

Recuerdo de san Nicolás (†343) cuyas reliquias se encuentran en Bari. Fue obispo de Mira, en Asia Menor (actual Turquía); es venerado en todo Oriente (recuerdo de todos los cristianos que viven en Oriente).

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