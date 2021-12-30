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Oración del tiempo de Navidad en directo a las 20h

30 Diciembre 2021 - ROMA, ITALIA

Oración en vivo

Recuerdo de Laurindo (†1989) y de Madora (†1991), jóvenes mozambiqueños de la Comunidad de Sant'Egidio que murieron a causa de la guerra; con ellos recordamos a todos los jóvenes que han muerto a causa de los conflictos y la violencia.

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