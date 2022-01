news

El 30 de enero se celebra en Roma la liturgia por Modesta y por todos los que han perdido la vida por la dureza de la vida en la calle. Es un recuerdo que se convierte en proximidad a las personas sin hogar

La liturgia se retransmitirá en directo. Otros actos

Compartir En Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impresión

El domingo 30 de enero de 2022 a las 12:00 h, en directo por las redes sociales (Facebook y YouTube) y por la web de la Comunidad, se retransmitirá la liturgia de Santa María de Trastevere en recuerdo de Modesta Valenti.

La historia de Modesta Valenti, anciana sin hogar de Roma, no terminó el invierno de 1983 cuando perdió la vida porque nadie la socorrió en la estación de Termini de Roma. Su nombre y el recuerdo de todos aquellos que han sufrido por vivir en la calle se convierten en recuerdo incesante en la oración, en las "liturgias de Modesta" y en las acciones de solidaridad. Cada vez que se conmemora, se renueva el compromiso en favor de los más pobres como muestra de amistad, que se concreta en comida, cercanía, búsqueda de soluciones, acompañamiento y acogida, cada día para que nadie muera de pobreza.

La solidaridad de Sant’Egidio con los sintecho está asociada al recuerdo de Modesta. En el largo y frío invierno de Varsovia, donde una comida caliente alivia el sufrimiento. En la iglesia del Buen Pastor de Roma, donde aquellos que ayudan descubren que hay que hacer algo por los demás y que nunca hay que cerrar la puerta para acoger. En Génova y Madrid, que han actualizado la Guía DÓNDE comer, dormir, lavarse, que en varias ciudades indica las direcciones de la solidaridad e información útil.



Actos de 2022

(La página se va actualizando continuamente con los actos que se notifican a la redacción)

ROMA

Domingo 30 de enero

TRASTEVERE Basílica de Santa María de Trastevere, 12:00 h

AURELIO-SAN PIETRO Santa Maria delle Grazie alle Fornaci, Piazza Santa Maria delle Grazie alle Fornaci 30 - 16:30h

TRASTEVERE Basílica de Santa María de Trastevere - 17:30h

ESQUILINO Basílica de Santa Prassede, Via di Santa Prassede 9 - 18:00h



Domingo 13 de febrero

PIETRALATA Parroquia de S. Vincenzo Pallotti, Via Matteo Tondi 80 - 11:30h

TOR MARANCIA Iglesia de San Michele, Via Odescalchi 67 - 11:30h

TRULLO Chiesa delle Pie Discepole di Gesù Maestro, Via Portuense 739 - 11:00h



Domingo 20 de febrero

APPIO / SAN GIOVANNI Chiesa Preziosissimo Sangue Largo Pannonia 1 - 11:00h

LAURENTINO Parroquia de S. Giovanna Antida - 12:00h

PRIMAVALLE Parroquia de Gesù Divino Maestro - 16.30h

TORRENOVA Parroquia de San Gaudenzio, Via della Tenuta di Torrenova 114 - 11:15h

TORRINO Parroquia de S. Maria del Carmelo - 12:00h



Domingo 6 de marzo

NOMENTANA Parrocchia di S. Emerenziana, Piazza S. Emerenziana - 11:00h



Domingo 27 de marzo

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

FIUMICINO

Domingo 6 de febrero

Parrocchia di Stella Maris, celebra S.E. Mons. Gianrico Ruzza, Administrador Apostólico de Porto - Santa Rufina - 16:00h

LUCCA

Sábado 29 de enero

Chiesa di Sant'Andrea, Via di Sant'Andrea (Centro histórico), celebra mon. Paolo Giulietti, Arzobispo de Lucca - 17:30h

BARCELONA

Domingo 6 de febrero

Basílica de los Santos Mártires Justo y Pastor - 11:30h