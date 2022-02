news

El amor encuentra casa. Elda y Pierpaolo aún viven juntos gracias al cohousing de Sant'Egidio

Mirándola bien de cerca Pierpaolo le pide a su mujer que lo reconozca. A la pregunta ella responde: “Eres mi gran amigo”. Debido al Alzheimer, Elda a menudo olvida que están casados, pero se aman desde hace más de 70 años. Para no afrontar la enfermedad solo con ella, Pierpaolo la había seguido en la residencia donde había decidido ir junto a su mujer: una elección difícil, para intentar no separarse.

Ahora su amor encontró un hogar gracias a la Comunidad de Sant'Egidio. Un hogar real, no una institución o un establecimiento, en el que tener atención familiar y médica. Es la experiencia del cohousing, hogares compartidos por ancianos, una iniciativa muy extendida en Roma y en otras ciudades, donde aquellos que tienen dificultad para vivir solos por diversas razones (salud, económicas, sociales) reconstruyen un entorno familiar con los demás, en el que los costes para la convivencia y para la asistencia social y sanitaria se comparten.

Pierpaolo, recordando los momentos de soledad que vivió en la residencia, en la entrevista realizada por TG2 (Rai) dijo sin rodeos: "Venir aquí fue como ir del infierno al cielo".

Video