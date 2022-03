news

47 pacientes que necesitan diálisis llegan desde Ucrania con la ayuda de Sant'Egidio. Serán acogidas y recibirán tratamiento en Roma y Génova

La Comunidad de Sant'Egidio acogerá en las próximas horas a 47 personas que necesitan diálisis y cuya vida corría peligro debido a las condiciones cada vez más difíciles de los centros sanitarios de Ucrania a causa de la guerra.

Provienen de dos ciudades del este del país y está previsto que lleguen todos mañana a Italia. Un primer grupo de 28 personas, que vivían en Poltava, después de un viaje largo y muy difícil en autocar (1.200 kilómetros) por Ucrania, que ha sido posible gracias a la ayuda de la Comunidad, ya ha cruzado la frontera con Eslovaquia. Allí, Sant'Egidio, presente en la frontera, organizó la primera acogida y, en colaboración con el Ministerio de Salud eslovaco, brindó a los pacientes la oportunidad de hacer una sesión de diálisis, indispensable para poder proseguir el viaje.

El grupo ahora está de camino a Roma, donde debe llegar mañana temprano. Los pacientes que necesitan diálisis serán acogidos en el hotel Villa Letizia, disponible gracias a la recaudación de fondos impulsada por Sant'Egidio, y Casa di Cura Città di Roma se ocupará de su tratamiento.

Un segundo grupo de 19 personas, procedentes de Kremenchuk (más 5 familiares), después de llegar a Eslovaquia, irán a Génova, también mañana, donde también serán recibidos por la Comunidad y asistidos en varios hospitales de la ciudad.



