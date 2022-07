news

300 refugiados de Afganistán, a salvo con los corredores humanitarios gracias a una amplia colaboración de organizaciones de la sociedad civil

217 refugiados afganos que habían estado refugiados en Pakistán desde agosto pasado han llegado a Italia hoy, miércoles 27 de julio, en un vuelo desde Islamabad. Han podido entrar en Italia gracias al memorando de entendimiento con el Estado italiano, firmado el 4 de noviembre de 2021 por la Comunidad de Sant'Egidio, la Federación de Iglesias Evangélicas de Italia, la Mesa Valdense, Arci, Caritas Italiana, la OIM, el INMP y el ACNUR.



Junto a otros grupos provenientes de Irán, el 25 de julio y el jueves 28 de julio, más de 300 refugiados afganos serán acogidos en varias regiones de Italia gracias a los corredores humanitarios, un proyecto totalmente asumido por las asociaciones proponentes y posible gracias a la generosidad y el compromiso libre y voluntario de muchos ciudadanos italianos, que han ofrecido sus hogares para acoger a los refugiados, así como congregaciones religiosas, ONG y otros actores de la sociedad civil. Entre ellos está Solidaire, que en colaboración con Open Arms, ha contribuido a la organización del vuelo desde Pakistán.



Hoy por la tarde, en el aeropuerto de Fiumicino, con motivo de la acogida de los refugiados, se ha celebrado una conferencia de prensa en la que han participado Marina Sereni, viceministra de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional; Marco Impagliazzo, presidente de la Comunidad de Sant'Egidio; Daniele Garrone, presidente de la Federación de Iglesias Evangélicas de Italia; Alessandra Trotta, moderadora de la Mesa Valdense; Filippo Miraglia, gerente nacional de inmigración de Arci; Valentina Brinis, Open Arms. (VER EL VÍDEO)



«Como gobierno italiano, nos hemos comprometido a no abandonar al pueblo afgano», afirmó Marina Sereni, viceministra de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional. «La situación humanitaria es muy grave, especialmente para las mujeres y las niñas, a las que no se les ha permitido volver a la escuela. No podemos permitir que los niños afganos pierdan su futuro. Con sus socios y agencias internacionales, el gobierno italiano seguirá llevando ayuda humanitaria a Afganistán y los países vecinos. Tenemos el deber de acoger a quienes lleguen a Italia gracias a los corredores humanitarios, que son el resultado del trabajo de la sociedad civil italiana, que se ha puesto en marcha y que gracias a la colaboración de los Ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores han logrado que llegue este primer grupo».



«¡No hemos olvidado el sufrimiento de los afganos! Hoy se cumple una promesa para 300 refugiados afganos: no abandonarlos tras la vuelta al poder de los talibanes en agosto pasado», dijo Marco Impagliazzo, presidente de la Comunidad de Sant'Egidio. «Nos complace darles la bienvenida y comenzar para todos ellos el camino de integración, ya experimentado, de los corredores humanitarios. Estas personas serán acogidas, en diferentes ciudades, por nuestras comunidades, pero también por ciudadanos y congregaciones religiosas que han querido abrir las puertas de sus hogares. Mientras millones de personas que huyen de la guerra, el hambre y el cambio climático para buscar un futuro corren el riesgo de dejar de ser noticia o de convertirse en objeto de explotación política, Italia muestra su rostro humano y acogedor, gracias a los corredores humanitarios y a una sinergia virtuosa entre la sociedad civil y las instituciones».



Daniele Garrone, presidente de la Federación de Iglesias Evangélicas de Italia y Alessandra Trotta, moderadora de la Mesa Valdense, dijeron: «Los evangélicos también reciben con alegría a los beneficiarios de este corredor humanitario para refugiados afganos. No nos habíamos olvidado de ellos. La llegada de hoy es el resultado del compromiso conjunto de asociaciones e instituciones que han trabajado juntas para desarrollar y ampliar las buenas prácticas de los corredores humanitarios inaugurados en 2016, y desde entonces también los han propuesto a las instituciones europeas como una política estructural para la gestión de los refugiados».



Filippo Miraglia, gerente de inmigración de Arci Nazionale, dijo: «ARCI está muy complacido de participar por primera vez en los corredores humanitarios: si estas personas que llegaron hoy en avión, que nosotros e Italia acogemos generosamente, se hubieran propuesto por su cuenta buscar protección y hubieran llegado a las fronteras de la UE, dirigiéndose a los traficantes como se ven obligadas a hacer el 99% de las personas que huyen, se les llamaría despectivamente «inmigrantes ilegales» y correrían el riesgo de terminar en campos de concentración libios apoyados por Europa y nuestro Gobierno, o rechazados en nuestras fronteras terrestres, como ocurre todos los días, violando todas las leyes y convenciones internacionales. Por eso queremos apoyar e invertir, también para demostrar que existen alternativas».



Para Enrique Piñeyro, presidente de la ONG Solidaire: «El viaje tiene un valor muy alto para nosotros porque acompañamos a personas que quieren escapar del lugar donde viven porque están en peligro allí. Las mujeres en Afganistán, entre matrimonios forzados, la imposibilidad de estudiar, la imposibilidad de salir solas de casa... viven una situación inhumana. Poder ayudarlos a vivir una vida normal es muy gratificante».



Òscar Camps, fundador de Open Arms, dijo: «Nunca me hubiera imaginado, y mucho menos en 2015, cuando comenzamos a rescatar a personas que huían de la guerra de Siria a través del mar Egeo, que hoy me estaría en el aeropuerto de Islamabad, colaborando en la creación de un corredor humanitario que llevará a las mujeres y las niñas afganas a un lugar seguro, en este caso a Italia. Esto ha sido posible gracias a la colaboración con muchas organizaciones y gracias al avión proporcionado por la ONG Solidaire. Para nosotros, que estamos acostumbrados a rescatar en el mar en condiciones difíciles, es un orgullo poder evacuar a estas personas a través de canales seguros y legales. Seguiremos en el mar, pero también es importante tratar de evitar sufrimientos innecesarios, facilitando estos corredores humanitarios de todas las formas posibles. Open Arms y Solidaire seguirán haciéndolo siempre que sea posible».

