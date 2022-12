news

Manifestaciones "Paz en todas las tierras 2023" en el mundo, para trazar juntos caminos de paz

Compartir En Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impresión

Manifestaciones "Paz en todas las tierras 2023"

Roma

11.15 h - Plaza San Pedro - Ángelus con el papa Francisco



España

Madrid

18:30 h - Marcha por la paz y liturgia en la plaza del Dos de Mayo

Barcelona

12.00h - Concentración por la paz, Plaza de la catedral

Manresa

18.00h - Concentración por la paz, Plana de l'Om

Tarragona

19.00h - Liturgia eucarística por la paz, Iglesia de la Trinidad

Argentina

Buenos Aires

20.00 h Misa por la paz en la iglesia de Santa Julia

Perú

Lima

18.00 h Oración por la paz en la iglesia de San Lázaro, Rímac

Italia

Genova

Ore 15.15 alla Basilica dell’Annunziata dove si terrà una riflessione sul messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale per la Pace a cui prenderà parte l'arcivescovo mons. Marco Tasca.

Seguirà una marcia che attraverserà il centro città per giungere alla Cattedrale di San Lorenzo dove alle 18 ci sarà la Liturgia presieduta dell’Arcivescovo

Messina

Ore 18 Piazza Cairoli, marcia per la pace che percorrerà il Viale S. Martino, terminerà presso la Chiesa di S. Nicolò all’Arcivescovado, dove alle ore 19.00 avrà luogo una preghiera per la Pace nel mondo presieduta dal Vescovo Ausiliare di Messina, Lipari, e Santa Lucia del Mela mons. Cesare di Pietro

Milano

Ore 16.00 in piazza Santo Stefano - Marcia per la Pace verso il Duomo

Napoli

Ore 11 liturgia in cattedrale con il vescovo Mimmo Battaglia

Ore 12 testimonianze sul sagrato antistante il duomo

Ore 12.30 marcia

Ore 13 angelus del papa nella basilica dei Santi Severino e Sossio

Novara

Ore 16 - Piazza Cavour con conclusione nel cortile del Castello Sforzesco

Padova

Ore 15.30 davanti al Municipio e poi la marcia fino alla Chiesa dell'Immacolata (via Belzoni 71) dove seguirà una preghiera ecumenica per la pace



Palermo

Ore 17.00 raduno davanti teatro Massimo

Ore 17.30 saluto Arcivescovo Mons.Corrado Lorefice

Ore 18.30 conclusione alla Basilica di San Domenico con celebrazione liturgia per la pace nel mondo



Parma

Ore 17 liturgia in Cattedrale e al termine marcia della pace che termina nella Chiesa di San Francesco al Prato



Pavia

Ore 15 Chiesa di Santa Maria del Carmine



Alemania

Berlin: 16.00 Uhr St. Marien-Liebfrauen (Kreuzberg, Wranglstr. 50) Ökumenischer Gottesdienst, (preghiera ecumenica)

München: 15.00 Uhr Bürgersaalkirche (Neuhauserstr. 14) Ökumenischer Gottesdienst und Friedensmarsch (Preghiera ecumenica e marcia della pace)

Würzburg: 12.00 Uhr Marienkapelle (Marktplatz) Friedensmarsch (Marcia della Pace)

Innsbruck: 15.45 Uhr Triumphpforte Interreligiöse Kundgebung für den Frieden, raduno interreliogioso per la pace



Países Bajos

Apeldoorn

Manifestación por la paz

17:00 h frente a la Iglesia de la Virgen, Hoofdstraat 18, Apeldoorn



Bélgica

Amberes

15:30 h Stadspark



Lieja

16.00 h - Marcha por la paz desde el ayuntamiento (Hôtel de ville)





Polonia

Varsovia

16.00 h - Oración por la paz en la iglesia del Sagrado Corazón, ul. Zielona 2

19.00 h - Oración por la paz en la iglesia de Santa Bárbara, ul. Nowogrodzka 51 Poznan