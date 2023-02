news

El Papa a los jóvenes congoleños: ¡alto a la corrupción! El testimonio de Flauribert da esperanza para una África y un mundo libres de corrupción

Sant'Egidio se une al recuerdo del testimonio de Floribert Bwana Chui, recordado hoy por el Papa Francisco en el estadio de los mártires de Kinshasa. Un joven de nuestra comunidad en Goma, que trabajaba en la aduana entre el Congo y Ruanda, se negó a dejar pasar montones de comida en mal estado a cambio de dinero y por ello fue torturado y asesinado.

“Era un joven como tú – dijo el Papa Francisco – Como cristiano oraba, pensaba en los demás y optaba por ser honesto diciendo no a la inmundicia de la corrupción. Esto es mantener no solo tus manos sino también tu corazón limpio. No caigan en la trampa, no se dejen engañar, no se dejen tragar por el pantano del mal, no se dejen vencer por el mal, sino venzan el mal con el bien".

La débil fuerza de un creyente, que se ha opuesto al mal por el bien de su pueblo, nos da la esperanza de una África y un mundo libres de corrupción.

El video completo del encuentro con jóvenes y catequistas en Kinshasa