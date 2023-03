news

Irak: En el congreso entre católicos y chiíes, el 9 de marzo se entregará un mensaje del papa Francisco a Al Sistani

Ya ha empezado en Najaf (Irak), ciudad santa para los chiíes, donde se encuentra el santuario del imán Alí, la primera jornada del congreso internacional Católicos y chiíes frente al futuro. Dos años después de la visita del papa Francisco a Irak, organizado por la Comunidad de Sant'Egidio junto al Instituto Al-Khoei. En la introducción a los trabajos, el cardenal Miguel Angel Ayuso Guixot, prefecto del dicasterio para el Diálogo interreligioso, ha explicado que "el diálogo entre las religiones no es una señal de debilidad, sino una manifestación del diálogo de Dios con la humanidad: la fraternidad es un desafío para toda la humanidad". Luego ha anunciado que mañana por la mañana, junto a Andrea Riccardi, entregará un mensaje del Papa para Al Sistani. El fundador de la Comunidad de Sant'Egidio, recordando el histórico encuentro entre Francisco y el gran ayatolá, de hace dos años en Najaf, ha destacado la importancia de escuchar "para salir de los prejuicios que tenemos y de las categorías" con las que hacemos frente a la vida y al futuro: "Los creyentes, a pesar de la diferencia en sus tradiciones y sus teologías, representan un pueblo que siembra fraternidad y la hace crecer. No se trata dolo de una acción de los líderes, sino también de los pueblos, en la práctica diaria de la fraternidad".



El primer día del congreso, dedicado a la “fraternidad” y a “oración, pobres y paz”, Al-Ishkawari, del alto seminario chií de Najaf, ha indicado que el objetivo “no consiste en unir las religiones en una sola, sino en trabajar juntos por el bien”. Por su parte, Shahid Al-Baghdadi, de la dirección general del santuario del Imán Alí, ha deseado que “el encuentro forme parte de un proyecto más extenso con el que sabios y estudiosos, cristianos y musulmanes, puedan construir un pensamiento de fraternidad que circule por los jardines del mundo”. “Desde 2015 – ha recordado el secretario general del Instituto Al-Khoei, Jawad Al-Kohei – intentamos, con los amigos de Sant'Egidio, entablar un diálogo intelectual entre católicos y chiíes, manteniéndonos en nuestra tradición pero buscando los aspectos comunes en los valores éticos y el respeto recíproco”.



“Una alma creyente – ha destacado el patriarca de Bagdad de los caldeos, Louis Raphaël Sako, no debe hacer sufrir a los demás. Hay que renovar la mentalidad para construir un futuro en el que nadie sea marginado por motivos de fe".



Najaf, 8 de marzo de 2023

PROGRAMA (PDF)