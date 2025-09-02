CERRAR MENÚ
ES
LA COMUNIDAD
CÓMO AYUDAR
CONTACTO
    MEDIOS
    BLOGS
    HISTORIAS Y NOTICIAS
    LIBROS
      CONTÁCTENOS
      PENA DE MUERTE

      Una delegación de Sant'Egidio se reúne con el Presidente de Zimbabwe: se centra en la abolición de la pena de muerte.

      Tag:
      2 Septiembre 2025 - ROMA, ITALIA
      Una delegación de la Comunidad de Sant'Egidio se reunió con Emmerson Mnangagwa, presidente de Zimbabue, durante su visita a Roma. La reunión se centró en la campaña para la abolición de la pena de muerte en todo el mundo.

      Mnangagwa firmó la ley que abolió definitivamente la pena de muerte el 31 de diciembre de 2024, tras la aprobación del Senado en diciembre. La última ejecución en el país tuvo lugar en julio de 2005, y desde entonces, Zimbabue ha mantenido una moratoria de facto.
      La reunión también abordó la labor de la Comunidad por la paz en África y la necesidad de redoblar los esfuerzos para la estabilidad continental.

      La abolición definitiva de la pena de muerte representa un avance significativo en la campaña mundial impulsada por Sant'Egidio, que lleva años trabajando para eliminar las ejecuciones mediante el diálogo con los gobiernos y la sensibilización de la opinión pública internacional.

       
      This page is also available in:
      PENA DE MUERTE
      Recibimos con dolor la noticia de que Curtis Windom ha sido ejecutado. Homilía de Marco Gnavi la víspera de la ejecución, en la oración de la tarde de la Comunidad

      29 Agosto 2025

      PENA DE MUERTE
      Nos sumamos a la voz de mucha gente para pedir que se pare la ejecución de Curtis Windom, fijada para el 28 de agosto. También lo pide la familia de la víctima: “No lo hagáis en nuestro nombre”

      20 Agosto 2025
      RAIFORD, ESTADOS UNIDOS

      LLAMAMIENTOS
      Petición para detener la ejecución de Curtis Windom, prevista para el 28 de agosto en Florida

      1 Agosto 2025
      ESTADOS UNIDOS