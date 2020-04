news

Vaincre l'isolement durant le Covid-19: au Kenya Sant'Egidio remet des masques, du gel désinfectant et de la nourriture aux plus pauvres

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Avec l’arrivée de la crise du Covid-19, au Kenya également la Communauté de Sant'Egidio s’est mise en mouvement pour secourir les si nombreux pauvres qui ont perdu, dans la méfiance et la fermeture générales, même la possibilité de recevoir l’aumône: en effet les marchés en extérieur qui donnaient les restes de nourriture ont été fermés et de nombreuses personnes sont devenues méfiantes envers ceux qui vivent dans la rue, les considérant quasiment comme des «untori» [personnes qui transmettent le virus].

La Communauté a commencé à agir là où elle est la plus présente, avec la distribution de produits d'hygiène et de santé ainsi que de la nourriture aux familles des enfants de l’Ecole de la Paix dans la ville de Bungoma, avec une livraison de denrées alimentaires aux personnes âgées dans les villages à la périphérie de Kisumu, ainsi que la distribution de plus de mille repas par semaine aux enfants de la rue de Nakuru, livrés directement près d’un terrain en périphérie, loin de la ville, où ces derniers trouvent refuge quand ils sont chassés du lieu où ils se réunissent habituellement.