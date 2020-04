news

Coronavirus, Sant’Egidio: Pâques et Lundi de Pâques solidaires avec les pauvres et les sans-abri

Rendez-vous à Rome dimanche 12 et lundi 13 avril à 12h00, à la mensa Via Dandolo

Alors que, du fait de la pandémie du coronavirus, il nous est, à juste titre, demandé de restez chez nous et de respecter les nécessaires mesures de distanciation sociale, la Communauté de Sant'Egidio continue à soutenir ceux qui n'ont pas de maison ainsi que ceux qui, en ce moment de crise, ont besoin d'une aide pour continuer à vivre.



Il convient de ne laisser personne seul, en particulier les personnes les plus fragiles et vulnérables qui, en ces jours de pandémie, sont plus isolées et ont du mal à satisfaire leurs besoins alimentaires, du fait de la moindre circulation des personnes et de la fermeture de tous les services de restauration. C'est pourquoi, dans plusieurs villes italiennes, Sant'Egidio a mis en œuvre différentes initiatives de solidarité en ces jours de fête.



La mensa de la Via Dandolo, à Rome, qui est restée ouverte depuis le début de la crise, avec toutes les précautions requises (utilisation de désinfectant, entrées échelonnées pour maintenir les distances de sécurité, tables avec des chaises installées à distance les unes des autres), les jours de Pâques et du lundi de Pâques, à partir de midi, accueillera à table des personnes sans domicile et des pauvres. L'augmentation de la demande de nourriture et de produits d'hygiène invite à un surcroît de solidarité. Ceux qui le souhaitent peuvent apporter leur contribution financière ou bien se rendre dans l'un des centres de collecte.