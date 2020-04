news

Pâques de solidarité: à Beira, au Mozambique, masques et instructions données aux enfants des rues pour les protéger du Covid-19

Au début les jeunes ne comprenaient pas: pourquoi, lors de leur visite habituelle que font les amis de Sant'Egidio deux fois par semaine, leur portant à manger, distribuent-ils cette fois-ci des masques à mettre sur le visage?

Personne en effet n'avait expliqué eux enfants et aux jeunes vivant dans les rues de Beira les dangers liés à la diffusion du coronavirus et comment s'en défendre.

Ainsi, tandis que dans le monde on discute sur la manière de faire face à la pandémie, eux étaient laissés seuls, sans aucune défense face à un danger aussi grave.

La Communauté a passé la soirée à répondre aux nombreuses questions auxquelles personne n'avait encore répondu. Chacun a reçu un masque en coton (produit par la Communauté) ainsi que toutes les instructions sur la manière de l'utiliser. Et tandis que les explications se poursuivaient, les jeunes ont éprouvé une émotion particulière: dans leur vie difficile de très jeunes privés de tout, même de la protection d'une maison et d'une famille, il y a quelqu'un qui ne les oublie pas, les considère comme faisant partie de sa propre famille et prend soin d'eux avec amour.