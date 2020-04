news

Pâques avec les pauvres sous le signe de la solidarité: un «tour du monde» avec Sant'Egidio

Les Communautés de Sant'Egidio dans le monde vivent ces jours-ci une Pâque à l’enseigne de la solidarité: de Rome à Douala au Cameroun, en passant par Cuba et le Pakistan, la créativité de l'amour a su se frayer un chemin pour porter des aides ainsi qu'un climat de fête aux plus pauvres et aux personnes seules, qui souffrent davantage de l’isolement et du manque de ressources en ce temps de pandémie.

A Rome, à la table des pauvres de la rue Dandolo, le dimanche et le lundi de Pâques ont été fêtés avec de nombreuses personnes, pour la plupart âgées ou vivant dans la rue (VIDEO). Dans d’autres quartiers également, comme Esquilino, Prima Porta, Tor Bella Monaca, pour n'en citer quelques-uns, des œufs de Pâques et un bon repas ont été servis aux personnes seules ainsi qu'aux sans-abri.

A Gênes, la Communauté a accroché une banderole souhaitant une joyeuse Pâque aux personnes âgées de l’institut Brignole RSA Castelletto. Maria Luisa, 95 ans, nous a dit au téléphone avec une voix remplie d’émotion: "cela me rend tellement contente de savoir que vous ne nous oubliez pas. Cela me donne de l'espérance!"

A Naples, le jour de Pâques a été servi un repas complet, des masques et du gel désinfectant aux personnes sans domicile fixe de la ville. A Lucca, des familles et des personnes âgées en difficulté ont reçu des "courses solidaires". A Florence, des cadeaux et un dîner ont été offerts dans la nuit de Pâques.

En Europe également la solidarité ne s’est pas arrêtée. En Belgique, la Communauté a confectionné des sachets avec des œufs de Pâques et les a portés aux personnes âgées, aux sans domicile et aux personnes en situation de handicap.

A Münich (Bavière) en Allemagne, en plus d’un bon repas chaud à la "mensa" de la Communauté, chacun a reçu en cadeau des œufs de Pâques ainsi que des produits désinfectants, du savon et des gants.

A Moscou en Russie, en signe d’amitié et d’espérance, des rameaux ont été offerts aux personnes âgées et aux personnes sans domicile.

A Paris en France, dans le centre de la ville, ont été distribués des pâtes et des œufs en chocolat.

En Afrique, dans la ville de Yaoundé au Cameroun, dans le quartier Yopougon d’Abidjan en Côte d'Ivoire et à Lomé au Togo, la Communauté a distribué des pâtes et des masques de protection aux personnes âgées, aux sans-abri et aux enfants des rues.

En Amérique, la Communauté a partagé les douceurs de la fête, avec des petits déjeuners à San José (Costa Rica), du riz au lait à San Salvador et des paëllas à la Havane (Cuba).

En Asie, comme au Pakistan à Lahore, des confections de petits gâteaux ont été offertes aux personnes âgées de l’institut de Yohannabad; et à Manille, des aides ont été distribuées dans plusieurs bidonvilles très pauvres de la mégapole.