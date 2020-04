news

Cuba contre l'isolement des personnes âgées

A Santiago avec les Jeunes pour la Paix

La pandémie a mis en évidence un problème mondial : celui de l'isolement des personnes âgées et de ses conséquences gravissimes en termes de santé et de pertes de vies humaines.

La Communauté de Sant'Egidio, partout dans le monde et depuis de nombreuses années, est aux côtés des personnes âgées. Elle n'a pas accepté l'isolement et a toujours recherché des alternatives au placement en institution.

C'est pourquoi, quand la pandémie est survenue, chaque Communauté a mis en œuvre sous les formes les plus diverses et créatives des moyens pour ouvrir des brèches dans l'isolement, lié - cette fois-ci - à la prévention de la contamination.

À Santiago de Cuba, sac au dos, les Jeunes pour la Paix ont gagné les quartiers de la périphérie de la ville pour visiter les aînés, premières victimes d'un "facteur collatéral" de l'épidémie, autrement dit la pénurie de nourriture qui est en train de toucher les catégories les plus faibles, pour qui il est impossible de sortir de chez elles.



Chacun d'entre eux a pu recevoir des denrées alimentaires, du savon et des masques, des biens on ne peut plus précieux ces jours-ci à Cuba. Les visages radieux et les paroles de bénédiction des aînés ont été, pour les Jeunes pour la Paix, un véritable témoignage de résurrection.



