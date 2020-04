news

Ce 19 avril, on célèbre Pâques dans les pays de tradition orthodoxe

Et, à la mensa de Sant'Egidio, un signe est donné pour faire la fête

Toutes les précautions ont été prises et sont respectées : les distances, les masques, les produits désinfectants. Mais on n'oublie pas que, pour tous les pays de tradition orthodoxe, aujourd'hui, c'est Pâques. C'est la raison pour laquelle, à la mensa de Sant'Egidio, il ne pouvait pas ne pas y avoir de signe de la fête : les œufs peints et un coin "rouge", comme on en aménage un dans chaque maison de l'Orient chrétien, avec l'icône de la Résurrection, les cierges, une prière.