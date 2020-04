news

Sant'Egidio à Uvira au Congo proche des victimes de la terrible inondation

80 000 personnes sans domicile

Dans la nuit du 16 au 17 avril, des pluies torrentielles se sont abattues sur la ville d’Uvira, dans la province du sud du Kivu. Le fleuve Mulongwe a débordé, emportant avec lui de nombreuses habitations. Le nombre de victimes, encore provisoire, serait d’une trentaine de morts, parmi lesquels deux personnes âgées de la Communauté, Angélique, 86 ans et Christophe, 75 ans, et deux enfants de l’Ecole de la Paix, André, 8 ans et Guelord, 11 ans.



On estime qu’environ 80 000 personnes ont perdu leur logement. Marie Claire, responsable de la Communauté, écrit: «tant de personnes ont perdu leur maison et tous les biens qu’ils avaient, la Communauté est pour tous une espérance pour continuer à vivre, demander conseil et comprendre ce qui se passe».



La Communauté a porté secours aux personnes du quartier, et nous avons ouvert les portes de notre siège et de la maison d’accueil pour accueillir plusieurs personnes âgées sans abri. Les pluies ont détruit le pont qui reliait la ville aux routes principales qui permettaient le transit vers le Burundi. Cette situation aggrave encore l’isolement dû à l’urgence du coronavirus. La Communauté a envoyé des aides pour pouvoir acheter du matériel de première nécessité tel que des tentes, des habits et des nattes, ainsi que des biens de consommation pour mettre à l’abri et soutenir les personnes déplacées.

CONTINUONS A AIDER QUI SOUFFRE EN CE TEMPS DE PANDEMIE



POUR NOUS REJOINDRE

DONNEZ EN LIGNE

CONTACTEZ-NOUS