Lusaka, Zambie: Sant'Egidio fait de la prévention concernant la contagion du coronavirus avec les personnes âgées et les malades psychiques

A Lusaka, une délégation de la Communauté de Sant'Egidio a effectué une distribution de denrées alimentaires, de masques et de matériel hygiénique sanitaire auprès du 'Matero After Care Centre' qui accueille actuellement 58 personnes, des personnes âgées comme des malades psychiques, dont la situation s’est aggravée à cause de l’isolement dû aux mesures décidées par le gouvernement pour faire obstacle à la diffusion du Covid-19.

Les masques de protection ont été distribués, non seulement aux personnes âgées, mais également aux aides-soignants. La Communauté de Sant'Egidio en Zambie va continuer à surveiller leur situation pendant qu’elle planifie des distributions supplémentaires dans le futur.

