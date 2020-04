news

23 avril: Journée mondiale du livre. Une occasion pour (re)découvrir certains ouvrages publiés en langue française

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

À l'occasion de la Journée mondiale du livre 2020, nous attirons votre attention sur quelques-uns des livres publiés par la Communauté en langue française :

Parmi les titres les plus récents, nous vous signalons :

Le professeur et le patriarche : humanisme spirituel entre nationalismes et mondialisation, d'Andrea Riccardi

Paris, éditions du Cerf, 2020, 344 p., ISBN : 978-2-204-13273-2

Dans ce récit très personnel sur sa propre genèse spirituelle, le fondateur de Sant'Egidio raconte la rencontre entre le patriarche Athénagoras et Olivier Clément et l'importance de leurs dialogues pour l'esprit de Vatican II. En 1968, au cœur de l'ancienne Constantinople, la "seconde Rome", aujourd'hui Istanbul, le professeur Olivier Clément va au-devant du patriarche Athénagoras. Le plus créatif des théologiens orthodoxes rencontre le plus libre primat qu'a jamais connu l'orthodoxie.

A l'Ecole de la Paix, une expérience éducative dans un monde global, sous la direction d'Adriana Gulotta

Paris, éditions de l'Emmanuel, 2019, 308 p. , ISBN : 978-2-35389-780-3

Aujourd'hui, dans plus de soixante-dix pays du monde, dans les Ecoles de la paix fondées par Sant'Egidio, des centaines de milliers d'enfants grandissent en apprenant à vivre avec les autres et en refusant la violence. Ces enfants sont les véritables auteurs de ce livre. Avec eux, on découvre l'histoire de leurs pays, vue à travers leurs yeux, qui souvent observent ce que les adultes ne voient pas. On entend leur voix, alors qu'ils font le récit de leur petite-grande histoire, et la manière dont ils ont pu changer de vie grâce à ces écoles où ils apprennent la confiance, l'amitié et le dialogue.

En lien avec la récente sortie du film Une vie cachée de Terrence Malik :

Christ ou Hitler, la vie du bienheureux Franz Jägerstätter, de Cesare Zucconi

Paris, DDB, 2010, 264 p., ISBN : 978-2-22à-06150-4

Franz Jägerstätter (1907-1943) était un simple paysan qui vivait dans un petit village de la Haute Autriche. Pourtant, il sut dire non au mal que représentait le nazisme, et lui opposer une résistance ferme, ce que bien des élites n'ont pas su faire. Cette résistance était fondée sur une foi vécue profondément, nourrie de l'Ecriture, et renforcée par la prière. Il fut éxécuté à Berlin le 9 aout 1943. Il a été béatifié le 26 octobre 2007 par Benoît XVI, comme martyr de la foi. Le livre de l'historien italien Cesare Zucconi retrace le parcours d'un homme simple, un catholique de base, mais ardent, un homme de la campagne qui ne fréquentait pas les théologiens ni les grands penseurs, mais qui, instinctivement, parce que vivant intensément sa foi, avait compris l'incompatibilité fondamentale entre christianisme et nazisme et refusa de participer en quoi que ce soit à l'effort de guerre du IIIe Reich.

Nous vous rappelons également :

La force désarmée de la paix, d'Andrea Riccardi

Paris, éditions du Cerf, 2018, 66 p., ISBN : 978-2-204-12493-5

Indigné par ce monde où règne la barbarie, Andrea Riccardi livre un véritable plaidoyer pour la culture du dialogue, auquel doivent concourir non seulement les chrétiens, mais aussi toutes celles et ceux qui ont foi en l'homme et en son avenir.