Aujourd'hui commence le mois de Ramadan: nos vœux de paix à tous les amis musulmans en ce temps de pandémie

À l'occasion du début du mois de Ramadan, nous publions le message de S.E. Mgr Ambrogio Spreafico, président de la Commission épiscopale pour l'oecuménisme et le dialogue

«Chers frères et sœurs des communautés musulmanes, je voudrais vous exprimer mes vœux et vous faire part de ma proximité en ce mois de Ramadan, mois sacré pour la foi islamique. En ce moment difficile, vous exprimez la soumission au Dieu Tout-puissant et Miséricordieux à travers ce temps de jeûne et de prière». Ainsi commence le message de vœux que Mgr Ambrogio Spreafico, président de la Commission pour l'œcuménisme et le dialogue, a envoyé aux musulmans qui vivent en Italie pour le début, ce soir, dans le contexte strict des quarantaines et de l'isolement, du Ramadan. Il y a 2,6 millions de fidèles musulmans en Italie qui s'abstiennent de boire et de manger depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Le mois sacré du Ramadan, qui se conclura le 23 mai, arrive en pleine période de pandémie du coronavirus laquelle a aussi contraint les communautés religieuse à revoir traditions et rites à la lumière des mesures de distanciation sociale imposées par les gouvernements.



«Confions à Dieu Très Haut et Tout-puissant les malades de cette pandémie, ceux qui les assistent, les personnes âgées qui sont les plus touchées, les familles en difficulté et les pauvres qui ressentent encore plus le manque du nécessaire pour vivre», écrit l'évêque A. Spreafico. «Que ce Ramadan soit pour vos communautés un signe de partage avec ceux qui souffrent et qui n'ont pas le nécessaire, afin que la nécessaire Zakaat al Fitr, à laquelle vos communautés sont déjà tenues, devienne vraiment universelle et quotidienne, comme l'ont déclaré récemment d'importants représentants du monde musulman en lien avec le coronavirus. Je souhaite donc qu'en ce mois sacré vos communautés puissent toujours manifester dans notre pays le désir de paix et l'engagement pour le vivre ensemble, en combattant toute sorte de violence et de division. Ramadan karim !».



Dans son message, Mgr Spreafico rappelle aussi le principe de fraternité humaine qui lie de manière particulière tous les fidèles des diverses confessions. «À une époque où nous sommes tous éprouvés par le mal qui afflige le monde à cause du Covid-19 et qui a franchi toutes les frontières – peut-on lire dans son texte -, les religions, en dépit de leurs différences indéniables, peuvent exprimer la nécessité de retrouver cette harmonie et cette semence de paix qui nous unit et fait de nous tous des créatures de Dieu, qui appartiennent tous à l'unique famille humaine». Il s'agit d'une référence au Document signé à Abu Dhabi par le pape François et le grand imam d'Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb dans lequel il est réaffirmé que «l’unique voie possible pour vivre en paix est le dialogue».