Congo : arrivée à Uvira des premières aides de Sant’Egidio après l’inondation qui a laissé 80 000 personnes sans logement

Dimanche a été une journée spéciale pour les familles d' Uvira, la ville du Congo en partie détruite par les pluies torrentielles.

Sant’Egidio a procédé à une première distribution de denrées de première nécessité grâce à la solidarité internationale de la Communauté.



On estime à ce jour à environ 80 000 le nombre de personnes privées de logement. Le fleuve Mulongwe a débordé et emporté avec lui de nombreuses habitations.



Au point de distribution se sont présentées les femmes, beaucoup de personnes âgées, qui ont reçu de la farine de maïs, des haricots, du riz, de l’huile et du sucre, avec des ustensiles nécessaires pour la cuisine, ainsi que des produits pour l’hygiène personnelle. Les aides ont été distribuées avec toute l’attention de rigueur en cette délicate période d’urgence liée à la contagion du coronavirus.

Les aides bénéficient à environ 900 personnes qui ont trouvé un abri sur le terrain de la paroisse Notre-Dame-des-Pleurs dans le quartier de Mulongwe, dans l’attente de trouver un lieu où elles pourront reconstruire leur maison.

Ce sont les premières aides importantes arrivées sur place et elles ont été accueillies comme un signe d’espoir pour toute la ville.

Dans la presse locale, qui a relayé l’initiative, la Communauté a lancé un appel pour que la société congolaise se mobilise afin de multiplier les aides et d'accompagner la population dans la reconstruction.

