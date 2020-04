news

Pandémie, pauvreté et créativité: en Colombie l'aide aux migrants, aux sans-abri et aux familles vivant de métiers précaires

Conséquence de la pandémie de coronavirus, ces dernières semaines à Bogotà, en Colombie, on observe une augmentation de la pauvreté qui touche à présent de nombreuses familles survivant grâce aux revenus provenant de travaux informels, tout comme un grand nombre de familles de migrants, pour la majorité d'entre elles vénézuéliennes, qui ne disposent pas de papiers en règle et ne peuvent donc pas avoir accès aux aides du gouvernement. En outre, l'isolement préventif imposé à toutes les personnes âgées menace d'intensifier leur solitude. La réalité des sans-abri est encore plus dramatique. Ces derniers ne parviennent pas à trouver d'endroits où dormir la nuit ou avoir de quoi manger la journée.



Sant'Egidio a redoublé d'effort pour répondre aux nombreuses demandes des pauvres. Ainsi ses membres organisent-ils régulièrement des distributions de colis alimentaires pour les familles en difficulté. Comme mesure de lutte contre l'isolement des aînés, diverses initiatives ont été lancées, tels que la confection de poupées en tissu, de gâteaux et l'envoi de lettres en signe de proximité. Les Jeunes pour la Paix eux aussi mettent tout en œuvre pour rester en contact avec les enfants des écoles à travers des appels en visio.



Le travail de la Communauté a été rendu possible uniquement grâce à la solidarité d'un grand nombre de personnes qui contribuent par des dons et des "courses solidaires". Ainsi, il a été possible de distribuer du gel antibactérien et des masques pour les sans-abri, mais aussi des repas pour répondre à la faim dans plusieurs endroits de la ville. Une histoire parmi tant d'autres: Marcos, un ami qui vivait dans la rue et que la Communauté a rencontré il y a quelques mois, a trouvé aujourd'hui, après avoir longtemps cherché, un endroit pour dormir.

