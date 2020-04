news

Urgence Covid au Nigeria : aides alimentaires et éducation à la santé pour les déplacés internes de Games Village, Abuja

Dans le contexte des efforts déployés pour alléger les souffrances de nombreux Nigérians à cause de la pandémie dévastatrice du COVID-19, la Communauté de Sant'Egidio du Nigeria a distribué des produits alimentaires et sanitaires en grande quantité aux familles de déplacés internes sur le territoire de la capitale fédérale.

Gel désinfectant pour les mains, riz, haricots, concentré de tomate, huile et autres articles de première nécessité ont été remis à 468 familles regroupées dans le camp pour déplacés de Games Village et à 90 familles vivant dans un faubourg de Lugbe-FHA, Abuja.

En même temps que la distribution, une campagne d'information a été lancée sur le coronavirus, ses modalités de diffusion et la nécessité de suivre les règles d'hygiène particulières, mais aussi de respecter les règles et les mesures prises par le gouvernement.

La distanciation sociale n'est pas chose aisée à l'intérieur du camp pour déplacés internes. Il est toutefois impératif de protéger la vie de chacun des résidents par l'adoption d'habitudes saines comme le lavage régulier des mains, en évitant les contacts avec les yeux, le nez, la bouche et en respectant les instructions du gouvernement.

Le responsable du camp, Usman Ismaila, a exprimé au nom de tous sa gratitude pour le soin et l'aide de la Communauté, en ce moment précis où la diffusion du Covid a aggravé la situation d'un endroit dans lequel les conditions de vie sont déjà très difficiles.