Ouganda,les bidonvilles de Kampala manquent de nourriture. Les aides de Sant’Egidio

Pendant les jours de confinement à Kampala à cause de l’urgence sanitaire provoquée par le coronavirus, le besoin de nourriture augmente chez les pauvres de la ville. Les nombreux enfants de la rue et leurs familles, enfermés dans un bidonville non loin du centre, se trouvent dans d’énormes difficultés. Ils n’ont pas accès à la nourriture et leur vie est encore plus en danger.

La souffrance provoquée par la faim et par le manque de tout bien de première nécessité, qui touche surtout les personnes âgées et les enfants, a conduit la Communauté de Sant'Egidio de Kampala à trouver des solutions pour apporter de l’aide et de la solidarité, grâce à l'obtention d'une autorisation spéciale de la part des autorités.

De nombreuses personnes ont été sollicitées pour donner des aliments, ce qui a permis de collecter de la farine de maïs, des légumes, du riz et du savon. Les collectes de nourriture se font en parallèle à la production de masques pour les prochaines distributions.

