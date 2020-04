news

En Guinée Bissau, le défi social est de protéger les aînés

L'engagement de Sant'Egidio pour ne laisser personne seul

Les personnes âgées de la Guinée Bissau vivent un isolement dans l'isolement. Dans le petit Etat africain qui donne sur l'Océan Atlantique, aux difficultés dues à la pandémie du coronavirus s'ajoutent celles liées à la solitude. Or la Communauté de Sant'Egidio a toujours cherché à combler les distances sociales.



Nous avons donc livré hier des articles de première nécessité, des produits désinfectants et des masques de protection produits par un tailleur local.

Au cours de la distribution ont été visités les plus pauvres, auxquels la Communauté est liée par une longue amitié: Anna, veuve et sans enfants; Lona, qui vit seul, malade de la lèpre; des dizaines de personnes âgées, accusées de sorcellerie et par conséquent mises aux marges de la société.

En ce moment plus que jamais, la solidarité protège la vie des exclus et des plus pauvres.

