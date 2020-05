news

Depuis la mensa de Sant'Egidio à Rome, bon #1ermai à qui n'a jamais cessé de travailler pour les autres!

Aujourd'hui aussi, les portes sont ouvertes: à la mensa de Via Dandolo à Rome, comme dans tant d'autres lieux, c'est la fête du travail solidaire: fête de la gratuité et de la solidarité, d'autant plus en ce moment de grave difficulté pour de nombreuses personnes à cause de la pandémie. Bon 1er mai à tous les volontaires qui, aujourd'hui et durant ces semaines, contribuent à rendre moins dure la vie de nombreuses personnes !