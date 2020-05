news

Le service de téléphone solidaire et de télémédecine de Sant'Egidio s'étend à toute l'Italie: 06 8992299

Un service de télémédecine pour les pathologies non liées au Covid-19, un point de repère auquel confier les questions relatives à la santé (et pas seulement) que beaucoup, dans la longue phase d'isolement social lié à la crise sanitaire du coronavirus, ne savaient plus à qui adresser.

C'est le service mis en place par la Communauté, depuis la mi-mars, à Rome d'abord, puis à l'échelle nationale, au numéro suivant: 06.8992299.

Un téléphone solidaire auquel adresser les questions et demandes relatives à des problèmes de santé de natures diverses, ou bien auquel confier ses craintes et ses besoins de conseil dans cette période marquée par la peur et l'incertitude.

Forte de son expérience de télémédecine, acquise au long de plusieurs années de travail avec le programme DREAM, qui gère des dizaines de milliers de malades en Afrique, Sant’Egidio a pu rapidement mettre en place un réseau de professionnels de santé, de professionnels du domaine paramédical et de bénévoles créant ainsi un service qui rejoint et apporte un soutien à de nombreuses personnes depuis ces dernières semaines.

En ce moment de difficultés et de déroute, il nous a semblé très important d'offrir un point de repère: quelqu'un qui, même à distance, pourrait être à l'écoute des questions de santé et pas seulement. Les demandes les plus variées sont en effet parvenues à ce numéro: de celles relatives à de graves problèmes de santé à des questions de conseil ou au besoin d'être rassuré, révélant le grand besoin d'un service de proximité tel que celui-ci.

Le téléphone est le terminal d'un vaste réseau très structuré, fruit d'une véritable course à la solidarité. Nombreux sont ceux qui se sont offert d'aider : environ 200 médecins spécialistes (qui couvrent 22 spécialités médicales), infirmiers, kinésithérapeutes mais aussi bénévoles qui, sans compétences spécifiques, sont devenus l'intermédiaire pour les demandes d'aide, de conseils et de consultations médicales spécialisées qui peuvent s'effectuer par téléphone.

Commencé à Rome, ce service s'étend à présent à toute l'Italie, impliquant de plus en plus de bénévoles et élargissant les possibilités d'aide et d'intervention.