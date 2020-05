news

Courses solidaires et distributions de repas : une initiative globale de Sant'Egidio pour combattre la pauvreté et la faim

De l'Albanie au Pakistan, en passant par l'Afrique, des images de la solidarité à travers les médias sociaux

Une urgence qui, aujourd'hui, s'appelle la faim. Une nouvelle pandémie qui concerne le monde entier. L'impact économique et social du COVID-19 se mesure en chiffres croissants et concerne les plus pauvres et ceux qui, du fait de l'absence de travail, rencontrent de nouvelles difficultés.

Les courses solidaires sont devenues une initiative globale: de l'Afrique à l'Asie et à l'Amérique, la générosité de beaucoup permet d'éviter aux familles en difficulté et aux personnes âgées de manquer de nourriture et de préparer des repas pour les personnes sans domicile. Dans les vidéos que nous publions ci-dessous, nous voyons les Communautés au travail pour préparer et distribuer des repas à ceux qui en ont besoin.



Commençons par l'Argentine: la “comida” pour ceux qui vivent dans la rue est distribuée entre les baraques colorées de La Boca et le quartier populaire La Matanza, dans la province de Buenos Aires. La journaliste argentine Ernestina Dalla Corte Lucio en parle sur Instagram



Les ruelles de Labuan Bajo, un village de pêcheurs à Flores, et les rues de Jakarta, la capitale de l’Indonésie, avec la mensa de la Communauté sont les lieux de la solidarité au temps de la pandémie. Voir la vidéo.

Le diaporama nous conduit aussi au Pérou, à Lima, où les repas sont distribués dans la rue à ceux qui n'ont pas de logement, et, à Faisalabad, au Pakistan, où l'évêque a demandé à participer au repas pour les enfants de l'école de la paix, et a offert des masques à tous.



Puis en Afrique : des produits alimentaires et sanitaires en grande quantité sont remis aux familles dans le camp pour les déplacés de Games Village et dans un faubourg d'Abuja, la capitale du Nigeria.



Dans les autres pays africains aussi, comme en Côte d'Ivoire, la mobilisation se poursuit pour sensibiliser la population, à l'occasion de grandes distributions. La prochaine est prévue samedi 9 mai, dans le bidonville de Cocody Angre à Abidjan.



En Albanie, la solidarité prend la forme de plats à emporter avec la distribution de pizzas aux personnes âgées de la maison de retraite, que les Jeunes pour la Paix de Tirana avaient coutume de visiter avant la pandémie.