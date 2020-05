news

Sant'Egidio adhère à la Journée mondiale de prière, de jeûne et de charité des religions mondiales, le 14 mai. Message vidéo de Marco Impagliazzo

La Communauté de Sant'Egidio adhère à la Journée mondiale de prière du 14 mai prochain “pour sauver le monde entier des répercussions, sanitaires économiques et humaines de la grave pandémie du Covid-19”, proposée par le haut-comité de la Fraternité Humaine, composé des leaders religieux s'inspirant du document historique d'Abou Dhabi, signé par le pape François et par le grand imam d'Al-Azhar, Al-Tayyeb.

“En ces mois de pandémie – explique le président de Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, annonçant l'adhésion de la Communauté – les croyants de toutes les religions se sont retrouvés côte à côte pour aider ceux qui étaient plus en difficulté, ceux qui souffraient, ceux qui n'avaient rien à manger, sans différence né discrimination”. En tant que Communauté de Sant’Egidio “nous croyons que l'amitié dans la charité envers les plus pauvres est un enseignement important pour tous (croyants des diverses religions et non-croyants), car la protection des droits des malades, en particulier des personnes âgées, des personnes faibles, des personnes porteuses de handicap, des pauvres, des sans domicile, est - comme dit le document sur la fraternité humaine - une exigence aussi bien religieuse que sociale”.

“Que la prière commune du 14 mai – a déclaré M. Impagliazzo - devienne pour tous un signe spirituel et universel: malgré les différences on ne se sauve pas seul mais en nous reconnaissant proches dans la commune humanité et en affrontant ensemble la lutte pour la vie de tous, appelant de ses voeux que les autorités civiles du monde adoptent pour la fin de la pandémie la coopération commune comme ligne de conduite”. Voir le texte intégral (en italien)