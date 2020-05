news

Un merci aux aînés, mémoire de la guerre et de la valeur de la paix

Des Jeunes pour la Paix d'Allemagne à l'occasion du 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale

A l'occasion du 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 8 mai 1945, les Jeunes pour la Paix d'Allemagne avec les enfants des écoles de la paix ont publié une vidéo et lancé un appel à ne pas laisser les personnes âgées seules dans le temps de la crise liée à la pandémie, mais à les respecter et à écouter leur voix.



Dans la vidéo, les jeunes soulignent la valeur de la mémoire dont les aînés sont porteurs. En effet, cette génération nous rappelle avec ses récits le mal terrible de la guerre, avec la destruction des villes et le drame des réfugiés qui en ont été la conséquence, mais cette génération est aussi celle qui a reconstruit le pays et le continent, donnant vie à notre Europe et redécouvrant la valeur de la paix et de la liberté.