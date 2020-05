news

La libération de Silvia Romano nous remplit de joie. Andrea Riccardi : « La coopération représente une des meilleures parts de l'Italie »

« C'est une nouvelle qui nous remplit de joie et que nous partageons avec la famille de Silvia et avec tous ses amis : les bénévoles et le monde de la coopération représentent une des meilleures parts de l'Italie ». C'est le commentaire à chaud d'Andrea Riccardi à l'annonce de la libération de Silvia Romano en Somalie.



« Les coopérants – précise le fondateur de la Communauté de Sant’Egidio et ancien ministre de la Coopération internationale - ne sont pas des héros solitaires, mais des hommes et des femmes (en majorité des femmes) qui portent en eux des visages, des histoires, des univers et qui les transmettent. Ils sont la meilleure part de notre pays, car ils se dévouent avec générosité et construisent l'avenir de l'Italie dans le monde globalisé ».