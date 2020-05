news

Coronavirus, lancement de la campagne d'aides et de sensibilisation de Sant'Egidio dans les périphéries d'Abidjan en Côte d'Ivoire

Relayée entre autres par les médias nationaux et les médias catholiques ivoiriens, la campagne de la Communauté de Sant'Egidio en direction des populations de la périphérie d'Abidjan a été lancée ce samedi 9 mai. Les populations visées par cette action se trouvent aujourd'hui dans une situation de difficulté extrême tant en termes économiques qu'en matière de protection sanitaire, face à l'augmentation des contaminations par le coronavirus.

Grâce à une première collecte, effectuée ces derniers jours, il a été possible de distribuer 5000 kits de protection (masques, gel désinfectant et autre matériel) ainsi que des vivres et autres denrées de première nécessité à plus de 300 familles dans deux bidonvilles du quartier de Concody-Angré (rebaptisés par la population locale "Kampala" et, avec beaucoup d'ironie, "cité des milliardaires"). Il s'agit d'habitants qui jusqu'à ce jour n'avaient pas été sensibilisés à la crise sanitaire en cours, arrivée plus tardivement qu'en Europe, mais qui a déjà enregistré 1700 cas et 21 décès.

Ceux qui souffrent le plus sont les familles qui survivent grâce au commerce informel, actuellement interdit en raison de la crise sanitaire. L'aide a été rendue possible grâce au réseau des écoles de la paix de Sant'Egidio actif depuis des années dans la région. L'objectif est de rejoindre, dans les prochains jours, le plus grand nombre de familles notamment dans d'autres quartiers défavorisés de la grande métropole ivoirienne.