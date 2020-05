news

Pour prévenir le Covid-19 tu dois être "BRAVO!"

Défendons les droits des enfants en Afrique, avec l'enregistrement à l'Etat civil et la protection de la santé

Au moment où de nombreux pays africains lancent des mesures de sécurité et de prévention du Covid-19, comme le confinement, les activités de BRAVO! continuent en toute sécurité pour protéger tous les enfants de la traite et de l'exploitation.

Ces jours-ci tout notre personnel a été formé sur le Covid-19 et sur les précautions à prendre pour éviter la contagion. Outre la sensibilisation sur l'enregistrement des naissances, ils diffusent des informations sur le Covid et sur les comportements à adopter pour réduire le risque de contracter la maladie.

Ils ont également fourni à tous les centres de l'Etat civil et aux centres de santé avec lesquels ils collaborent des masques, du gel désinfectant et des appareils permettant à tous les visiteurs de se laver les mains.

Comme l'a affirmé récemment le président de la Communauté de Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, le nombres de décès à cause du Covid-19 en Afrique souffre de la carence de statistiques démographiques et sanitaires fiables, à cause du manque d'enregistrement à l'Etat civil des enfants. Emerge ainsi avec plus de clarté la valeur de l'enregistrement des naissances, en premier lieu pour protéger les enfants de l'exploitation, mais également pour pouvoir surveiller l'évolution des épidémies et mettre en oeuvre des interventions de santé publique, afin de sauver la vie du plus grand nombre de personnes possible.

