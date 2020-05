news

14 mai, Journée mondiale de prière, de jeûne et de charité #PrayForHumanity

La Communauté de Sant'Egidio adhère volontiers et avec conviction à la Journée mondiale de prière, de jeûne et de miséricorde du 14 mai, pour sauver le monde entier des répercussions sanitaires, économiques et humaines de la grave pandémie du Covid-19, proposée par le Haut Comité de la Fraternité Humaine et annoncée par le pape François dimanche 3 mai.

Le 14 mai tous les croyants prient, chacun dans sa tradition, implorant Dieu d'aider l'humanité à dépasser la crise de la pandémie qui a fait tant de victimes et produit encore de très nombreux deuils dans le monde. Ceci nous pousse à prier ensemble, dans le respect de la tradition de chacun, à "souffrir" ensemble et accomplir ensemble des oeuvres de miséricorde pour aider le prochain dans le besoin, proche ou lointain. La prière, en effet, comme l'a dit le pape, "est une valeur universelle". Dans la prière nous nous retrouvons tous comme appartenant à la même communauté humaine, faibles et limités mais également capables de solidarité et de proximité.

