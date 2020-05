news

Arrêtons l'exécution de Walter Barton, fixée le 19 mai. Envoyez votre appel

Sur le site "No Death Penalty" de Sant'Egidio il est possible d' envoyer la pétition pour demander au Gouverneur du Missouri Mike Parson d'arrêter l'exécution de Walter Barton. L'exécution est prévue le 19 mai 2020 dans le Missouri (Etats-Unis).



Walter Barton est accusé d'un homicide commis en 1991 sur Gladys Kuehler, âgée de 81 ans.

Walter et ses avocats ont fait appel demandant la clémence e la révision de son cas car il y a de forts doutes sur sa culpabilité.

Trois des quatre témoins ayant accusé Walter durant son procès ont retiré leurs déclarations, remettant ainsi en cause sa culpabilité. L'un des témoins n'a pas retiré ses accusations, mais il y a de forts doutes sur son témoignage. Il avait en effet des motifs pour accuser Walter.

Walter Barton suit de plus une thérapie psychiatrique depuis 2015. Son avocat soutient qu'il a des problèmes à cause d'une lésion cérébrale. Walter est actuellement en isolement et confiné sur un fauteuil roulant. TOUT LIRE (en anglais)