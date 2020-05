news

La Reine des Belges Mathilde a rendu visite à Kamiano a Bruxelles, le restaurant de Sant'Egidio pour les sans-abri

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Aujourd'hui Sa Majesté la Reine des Belges Mathilde a rendu visite à Kamiano a Bruxelles, le restaurant de Sant'Egidio pour les sans-abri.

Elle a longuement parlé avec les "amis de la rue", en écoutant l'histoire de chacun. Elle a également parlé avec les bénévoles, et a encouragé tout le monde en ce temps difficile de lutte contre le coronavirus.

La Reine était accompagnée par la Princesse Eléonore, 12 ans, qui avait cuisiné des brioches pour tous.

En ce temps de confinement, Sant'Egidio a renforcé son service de "mensa" pour les sans-abri, en restant ouverte et en passant au "take away" [plats à emporter] à l'extérieur, et le nombre de repas a été multiplié par deux.



En effet, ces temps sont difficiles pour tous, mais encore plus pour qui était déjà pauvre, seul et sans domicile. La fermeture des restaurants et des bars a diminué la solidarité quotidienne qui aidait beaucoup à survivre, ce qui a fait augmenter les besoins.



Dans les rues de la "capitale européenne", la faim est revenue. Le nombre de bénévoles a cependant augmenté lui aussi et de nouvelles formes de générosité et de solidarité ont vu le jour.