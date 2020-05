news

Marco Impagliazzo, président de Sant’Egidio: “Un enseignement volontaire cet été pour les enfants les plus vulnérables”

#scuolapertutti [L'école pour tous]

"Je lance un appel au monde de l'école, aux maîtres et aux éducateurs, afin que durant les mois d'été soit apportée une réponse éducative sur la base du volontariat pour les enfants vulnérables ou avec des besoins éducatifs spéciaux, et soit palliée la pauvreté éducative qui s'est créée à cause de la pandémie".

C'est ce qu'a déclaré le président de la Communauté de Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, qui a présenté ce matin, en vidéo-conférence de presse les résultats d'une enquête sur l'enseignement à distance, réalisée sur un échantillon de 800 enfants de 6 à 10 ans, résidant dans 27 quartiers de Rome et inscrits dans 44 écoles primaires.

"Je ne dis pas que le droit aux études n'a pas été respecté - a précisé M. Impagliazzo -, mais je dis que certains enfants, en particulier les plus vulnérables, n'ont pas pleinement joui de ce droit; il est donc juste qu'ils récupèrent cette part de droit qui leur a été ôtée par le virus. Nous devons regarder ces derniers mois écoulés également avec les yeux des enfants, qui ont résisté dans cette situation si difficile. J'adresse ainsi un appel, sur la base du volontariat, à tous ceux qui s'occupent de l'école: les maîtres, les enseignants, les directeurs d'école, les éducateurs, les employés des coopératives, les volontaires et les familles".

"J'espère que le gouvernement et le ministère de l'Education nationale pourront tenir compte de cet appel, qui vient d'une Communauté qui a fait du volontariat et de l'engagement gratuit son point fort, afin que soient ouverts tous les espaces possibles dans les écoles et que soit donnée la possibilité de travailler à tous ceux qui, sur la base du volontariat, souhaitent contribuer à la création d'une école en petits groupes", a conclu le président de Sant'Egidio.

VIDEO