Distributions de repas dans les rues, aides aux familles et téléphone solidaire à Varsovie, touchée par la pandémie

En Pologne également, comme dans beaucoup de pays ayant mis en place des mesures de confinement, la pandémie a entraîné la fermeture de la majeure partie des structures d'assistance, avec des conséquences dramatiques pour les plus pauvres.

A Varsovie, où depuis plus de 10 ans Sant'Egidio distribue des aides alimentaires aux sans domicile vivant dans les environs de la gare ferroviaire, dans des baraques, des maisons abandonnées, des parcs, la distribution de repas dans les rues ne s'est jamais interrompue.

La manière de faire a toutefois changé, afin d'éviter les regroupements: 700 colis alimentaires sont distribués chaque semaine, contenant de la nourriture, des masques, des produits désinfectants et un document contenant des informations quant à l'hygiène pour se protéger du coronavirus. Les destinataires ont augmenté, et parmi eux se trouvent également des personnes ayant perdu leur emploi, des jeunes et des femmes.

Au début de la diffusion du Covid-19 a été également dessiné un plan de la ville solidaire, incluant de nombreux lieux périphériques et isolés, où vivent des familles très pauvres ainsi que des personnes âgées, auxquelles la Communauté a apporté des vivres et d'autres aides.

Un numéro de téléphone solidaire a également été mis en service ( 48798449840), qui reçoit quotidiennement de nombreux signalements de pauvreté.

