Pour la Journée des enfants, célébrée aujourd'hui au Mozambique, le message des Jeunes pour la Paix sur les droits de l'enfant

Au Mozambique le 1er juin est la Journée des enfants, Dia das crianças. Le message des Jeunes pour la Paix pour célébrer le 1er juin est destiné à tous les enfants du monde, afin que soient promus et protégés les droits de l'enfance. "Le monde change grâce à tes gestes" disent les jeunes qui, au Mozambique et dans tant d'autres pays, à travers l'Ecole de la Paix, protègent la vie des plus petits.

VIDEO

(en portugais, sous-titres en anglais)



L'engagement pour les meninos de rua, les jeunes vivant dans la rue

(en portugais)