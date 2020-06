news

Les chrétiens et le don d'un "courage empreint de paix et de solidarité" face à la pandémie : l'archevêque Anastasios d'Albanie dans une lettre à Andrea Riccardi

L'archevêque Anastasios, de l'Église orthodoxe d'Albanie, a exprimé dans une lettre envoyée à Andrea Riccardi ses sentiments de chrétien et de pasteur face à la pandémie de Covid-19.

Cher professeur Riccardi, frère bien-aimé dans le Seigneur,

Christ est ressuscité ! Il est vraiment réssuscité !



Merci pour votre aimable lettre et vos vœux cordiaux du 8 avril 2020. L'amitié avec Sant'Egidio et les efforts de la Communauté restent présents dans notre esprit en ce moment difficile de l'histoire qui nous voit œuvrer pour aider ceux qui sont dans le besoin. Une hymne pascale évoque un don fondamental que le Seigneur ressuscité nous a fait : "Les portes étant closes, Jésus vint au milieu de ses disciples et leur donna le courage [fearlessness] et la paix".

Liberté de toute forme de peur, de la dépression, de la peur d'une cruelle injustice. Liberté de la peur devant l'insécurité rampante, la menace de la pauvreté. Liberté de la peur de la maladie, de la pandémie de COVID-19. Liberté de la peur de la mort.



Cette témérité n'est pas assurée par un optimisme abstrait, mais par deux antidotes uniques : la foi dans le Dieu de l'amour et l'amour désintéressé. Dieu ne nous abandonnera pas. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la peur (1 Jean 4,18).



Ceux d'entre nous qui ont le don de la foi devraient prendre soin d'elle en la nourrissant par l'humilité, l'étude et la prière, en demandant comme les disciples “Seigneur, augmente en nous la foi”. Nous ne pouvons pas non plus oublier de prier pour ceux qui ont des difficultés à croire. C'est un devoir d'amour et de respect à leur égard.



Nous célébrons Pâques libres de toute forme de peur. Au choc et à l'angoisse que cette pandémie sans précédent a répandus, nous répondons avec le courage que le Christ Crucifié et Ressuscité nous donne. Un courage empreint de paix et de solidarité. Pensant affectueusement à la Communauté de Sant'Egidio et priant pour ses efforts, spécialement dans le moment difficile de cette pandémie, nous désirons que le Seigneur Crucifié et Ressuscité éclaire votre vie et guide vos œuvres avec la paix et la solidarité que le Christ vainqueur de la mort inspire, et nous demeurons avec un amour fraternel dans le Seigneur ressuscité.



Anastasios

Archevêque de Tirana, Durrés et de toute l'Albanie

